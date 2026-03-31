«Приобрела серьезного врага»: раскрыто, что будет с выступившей против Ирана Украиной

Политолог Ордуханян: Украина может стать легкой целью для Ирана
Украина на фоне отправки Киевом специалистов по БПЛА в страны Персидского залива и открытой поддержки агрессии США и Израиля против Ирана может стать легкой военной целью для Тегерана. Об этом «Газете.Ru» заявил политолог-американист Рафаэль Ордуханян.

«Я не думаю, что сейчас Украина является приоритетом для Ирана, ему надо развертывать оборонительные действия против других стран. Но на перспективу, безусловно, мы приобретаем достаточно надежного союзника в борьбе против бандеро-нацистского режима. Я думаю, что во временном отрезке на будущее где-то это сыграет свою позитивную роль в уничтожении этого фашистского режима», — отметил политолог.

Кроме того, с точки зрения Ордуханяна, дипломатическую позицию Ирана против Украины поддержат и иранские прокси-силы на Ближнем Востоке, поэтому украинский лидер Владимир Зеленский «приобрел себе серьезного врага» в лице Ирана.

«Иран это не простит никогда, потому что это не просто в решении ООН Украина встала на чью то сторону, осудила или нет. Это совершенно конкретные действия, которые ведут к смерти иранцев. Ели с Америкой еще для Ирана все под вопросом, они не могут себе это позволить, то Украина будет для них достаточно легкой и политической, и дипломатической, и военной целью», — считает американист.

До этого постпред Ирана при ООН Саид Иравани заявил, что Тегеран считает Украину участницей агрессии США и Израиля .

Ранее Зеленский оценил последствия конфликта на Ближнем Востоке.

 
