Надежде Бабкиной стало плохо во время концерта

Певице Бабкиной стало плохо во время концерта для бойцов СВО
Григорий Сысоев/РИА Новости

Певица Надежда Бабкина рассказала, как во время выступления на концерте перед бойцами СВО ей стало плохо. В беседе с Общественной Службой Новостей она связала это с большим стрессом и выплеском эмоций.

«Конечно, когда ты выступаешь — это ужасный стресс, тебе приходится держать всю аудиторию. А это такая концентрация, такое волнение. И совсем не важно то, сколько лет ты выступаешь на сцене. После концерта ты выходишь выжатым как лимон», — рассказала артистка.

Она добавила, что на концерте перед вернувшимися из зоны СВО солдатами, вдруг почувствовала резкое недомогание – артистка объяснила это духотой и эмоциями. Она добавила, что подобные ситуации в ее карьере встречаются крайне редко, подчеркнув, что вообще любит выступать перед зрителями, делиться с публикой позитивом.

Говоря о восстановлении после тяжелых гастролей, Бабкина отметила, что предпочитает больше спать и пить травяной чай.

До этого сообщалось, что Надежда Бабкина прослезилась на сцене, когда отмечала свое 76-летие на сцене своего театра «Русская песня». Слезы на глазах артистки появились в момент, когда из-за кулис вывезли огромный торт, украшенный живыми розами, а солисты «Русской песни» а капелла затянули «Я назову тебя зоренькой» в ее честь.

Ранее Надежда Бабкина намекнула на совместный проект с Бузовой.

 
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!