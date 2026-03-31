Последние секунды жизни хирурга, разбившегося в аварии, попали на видео

В Казани на видео попало, как Lexus взлетел в воздух в момент ДТП

В Казани три человека не выжили в массовой аварии. Об этом сообщает Telegram-канал «Самара ДТП».

Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как иномарка на скорости врезается в дорожное ограждение и подлетает в воздух. От удара детали Lexus разлетаются, и начинает идти дым. По данным канала, в результате произошедшего три человека, в том числе известный стоматолог-хирург, получили травмы, несовместимые с жизнью.

До этого стало известно, что момент ДТП Lexus загорелся, правоохранители, которые уже были на месте аварии, принялись ликвидировать возгорание. По словам очевидцев, иномарка ехала со скоростью 180 км/ч.

На опубликованных в сети кадрах видно, что припаркованные автомобили, в которые врезался Lexus, получили повреждения: у машин разбиты капоты, бамперы, стекла, а их детали разлетелись по дороге. На записи также заметно, что в момент аварии автомобиль перевернулся.

Ранее сообщалось, кто бросил младенца в пакете в кузов манипулятора.

 
Удар по российскому порту, оспа обезьян в Подмосковье и штрафы за шашлыки. Что нового к утру 31 марта
