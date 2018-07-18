Столтенберг: Россия не вправе решать вопрос о вступлении Грузии в НАТО

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россия не вправе решать вопрос о вступлении Грузии в альянс. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, Грузия является независимой страной и имеет права «сама определить свой путь».

Он также добавил, что Москва не может «решать за своих соседей, что им следует делать».

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Столтенберг подчеркнул, что Грузия в будущем вступит в НАТО.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин предупредил о «крайне негативной» реакции на вступление Грузии и Украины в НАТО.

По его словам, приближение НАТО к российским границам будет рассматриваться как «угроза».