Военные России извинились за инцидент со стрельбой в армянском селе

Заместитель командира 102-ой военной базы в Армении по работе с личным составом Алексей Полюхович заявил, что руководство базы проводит разбирательство в связи с инцидентом со стрельбой в селе Паник. Об этом сообщает РИА «Новости».

По данным агентства, на территории села прошли учения со стрельбой холостыми патронами.

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Как отмечается, жителей села не предупредили о проведении учений.

По словам губернатора Ширакской области Карена Саруханяна, российские военные извинились за инцидент.

Он также подчеркнул, что военные России заявили, что в следующий раз подобного не повторится.