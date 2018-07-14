На Украине рассказали о проблемах с ПВО

Генерал-лейтенант запаса ВСУ Дмитрий Уманец заявил, что вокруг противовоздушной обороны Украины сложилась плачевная ситуация. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, большая часть ракет для зенитных ракетных комплексов, которые стоят на вооружении Украины, производится в России.

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Он также добавил, что другие ЗРК были сняты с вооружения.

Уманец подчеркнул, что правительство страны «не спешит отремонтировать даже имеющиеся в наличии комплексы».

Генерал отметил, что на Украине существует проблема с порохом и ракетами для оставшихся ЗРК.

Ранее бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что проблемой вступления Украины в НАТО станет несоответствие военной техники стандартам блока.