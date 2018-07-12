CNN: презрение Трампа к НАТО помогает России

Президент США Дональд Трамп видит НАТО в качестве контрактной службы, в которой американские союзники должны платить гораздо больше за привилегию быть другом Вашингтона, отмечает телеканал CNN.

«Я чувствовал, что президент относился к союзникам по НАТО почти с презрением», — сказал CNN бывший представитель США в НАТО Николас Бернс.

Реклама

Ругая партнеров по НАТО, Трамп, кажется, делает работу для президента России Владимира Путина. Это еще более любопытный шаг перед саммитом в Хельсинки, запланированном на 16 июля.

Тем не менее, Трамп является самым важным лидером в НАТО. Именно американский президент тот человек, который в конечном итоге должен был бы принять решение и отреагировать, если бы произошло вторжение России на территорию одного из членов Североатлантического альянса.

Посчитает ли он, что противостояние Москве будет в интересах США, особенно если оно направлено против члена НАТО, который, по его мнению, не тратит на оборону соразмерные средства — вопрос. Любая двойственность в отношении судьбы члена НАТО имеет решающее значение, поскольку весь авторитет альянса в уверенности в том, что нападение на одно государство является нападением на всех.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что в ходе саммита НАТО в Брюсселе альянс принял решение увеличить расходы на оборону.