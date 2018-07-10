Эксперт объяснил заявление Британии об усилении флота для противостояния России

Политолог Александр Асафов дал комментарий после заявления главы британского флота Филипа Джонса об усилении присутствия в северной части Атлантического океана из-за угрозы со стороны России. Об этом сообщает RT.

По словам Асафова, в преддверии саммита членов НАТО страны обозначают свои позиции, а также говорят о предполагаемой угрозе с российской стороны как о единственном, что связывает их вместе. Такие заявления звучали в Германии, а в настоящее время звучат в Великобритании.

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«Суть проблемы в том, что туда едет главный по НАТО — Дональд Трамп, который будет предъявлять претензии, спрашивать и требовать долги и осложнять отношения со своими бывшими союзниками», — заявил Асафовов.

Он добавил, что заявления разной направленности должны показать наличие у НАТО общих задачей и дел.

Ранее глава Королевского флота адмирал Филип Джонс заявил, что британские власти приняли решение усилить группировку военно-морского флота в Северной Атлантике. По словам адмирала, в Северной Атлантике будет создан новый район совместных операций, что позволит усилить присутствие британских кораблей и самолетов. Джонс отметил, что данное решение власти приняли в ответ на усиливающийся российский флот.