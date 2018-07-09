НАТО может принять Грузию по упрощенной схеме

НАТО может позволить Грузии войти в состав альянса без выдвижения для страны Плана действий по членству (ПДЧ), сообщает РИА «Новости» со ссылкой на диписточник в Брюсселе.

Отмечается, что в апреле 2008 года на саммите НАТО подтвердили возможность вступления Грузии в блок, если она будет соответствовать стандартам НАТО. На саммите 2014 года был утвержден ряд мер, способствующий вступлению Грузии в альянс.

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По мнению источника, саммит НАТО в Брюсселе 11-12 июля подтвердит позицию альянса в отношении Грузии. Также может быть заявлено, что Грузия станет членом НАТО без предоставления ПДЧ.

«Во всяком случае, такие дискуссии ведутся. В качестве первичного инструмента интеграции могут быть зачтены ежегодные национальные программы (ANP) и Существенный пакет мер НАТО-Грузия (SNGP)», — рассказал источник.

Ежегодная национальная программа (ANP) для Грузии реализуется с 2009 года и является программой реформ, позволяющих приблизить Грузию к стандартам НАТО. SNGP — это комплекс мер по усилению обороноспособности и сотрудничества Грузии с НАТО. ПДЧ призвана подготовить страну к вступлению в альянс.

Ранее сообщалось, что Грузия назвала ожидаемые сроки вступления в НАТО.