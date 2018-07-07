В рядах ВСУ обнаружили бывшего ополченца ДНР

Украинская военная контрразведка обнаружила в ряда Вооруженных сил Украины (ВСУ) бывшего ополченца самопровозглашенной Донецкой народной республики. Об этом пишет «Украинская правда» со ссылкой на пресс-центр штаба Операции объединенных сил.

Как сообщается, житель Херсонской области в 2014 году вступил в ополчение ДНР в городе Часов Яр.

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В штабе подчеркнули, что мужчина выполнял задания руководителей самопровозглашенных республик по «выявлению и задержанию патриотически настроенных граждан Украины в Артемовском районе Донецкой области».

Позднее он вернулся в Херсонскую области, где его мобилизировали в войска. Бывший ополченец проходил военную службу в одной из воинских частей, которая вовлечена в ООС.

Материалы о деятельности мужчины направили в полицию для возбуждения уголовного дела.