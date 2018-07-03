Россия завершила испытания дальнобойной ракеты для С-400

Россия завершила государственные испытания дальнобойной ракеты 40Н6Е для ЗРС С-400. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.

Уточняется, что испытания дальнобойной ракеты прошли на полигоне Капустин Яр. Источник подчеркнул, что испытания были признаны межведомственной комиссией успешными .

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По словам собеседника агентства, ракета может быть принята на вооружение до конца лета. В концерне «Алмаз-Антей» отказались комментировать информацию источника ТАСС.

По данным Минобороны, ракета 40Н6Е способна поражать цели на дальности до 400 км. В 2015 году в Минобороны впервые заявили, что провели успешную стрельбу этой ракетой по воздушной мишени.

Ранее в ВВС США рассказали о планах по борьбе с С-400.