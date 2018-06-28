Рябков: Россия не признает расширение полномочий ОЗХО
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что Москва не признает легитимным появление нового механизма ОЗХО, наделенного атрибутивными функциями. Об этом сообщает РИА «Новости».
По его словам, из-за такого решения перспективы и будущее Конвенции по запрещению химического оружия становятся «весьма туманными».
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«Мы, конечно, не признаем деятельность создаваемого нового, так называемого, атрибутивного механизма, легитимной. И будем делать серьезные выводы из происходящего», — сказал Рябков.
Ранее сообщалось, что ОЗХО приняла британский проект по расширению мандата Организации. Согласно документу, ОЗХО наделяется полномочиями по определению виновных в применении химоружия.