Израиль заявил о девяти ракетных пусках из сектора Газа

Армия Израиля в твиттере сообщила о девяти ракетах выпущенных из сектора Газа в сторону израильских территорий.

«Было зафиксировано девять ракетных пусков из сектора Газа по территории Израиля», — говорится в сообщении.

Как отмечается, две ракеты удалось перехватить с помощью системы ПРО «Железный купол».

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Информации о пострадавших или погибших в результате атаки пока нет.

Ранее Израиль заявил о ракетной атаке из сектора Газа.

Как отмечалось, пуск был зафиксирован в районе Шаар-ха-Негев.