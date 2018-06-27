Израиль заявил о девяти ракетных пусках из сектора Газа
Армия Израиля в твиттере сообщила о девяти ракетах выпущенных из сектора Газа в сторону израильских территорий.
«Было зафиксировано девять ракетных пусков из сектора Газа по территории Израиля», — говорится в сообщении.
Как отмечается, две ракеты удалось перехватить с помощью системы ПРО «Железный купол».
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Информации о пострадавших или погибших в результате атаки пока нет.
Ранее Израиль заявил о ракетной атаке из сектора Газа.
Как отмечалось, пуск был зафиксирован в районе Шаар-ха-Негев.