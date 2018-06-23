Савченко предупредила Киев о последствиях войны в Донбассе

Депутат Рады Надежда Савченко предупредила украинские власти о последствиях войны в Донбассе. Об этом она сказала, комментируя решение суда о продлении ее ареста, пишет «Страна.ua».

Савченко предупредила, что Киев может «получить по зубам», если война в стране продолжится.

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«Если они не остановят эту войну, то они получат по зубам и с Запада, и с Востока. Получит Киев. Тот самый официальный Киев, который называет себя властью», — сказала депутат.

22 июня суд в Киеве оставил Надежду Савченко под стражей. Она арестована по подозрению в подготовке терактов в здании Рады. В мае суд продлил срок содержания под стражей до 13 июля.