В Совфеде прокомментировали приговор трибунала в Донбассе в отношении Порошенко
Член комитета Совфеда по обороне и безопасности Ольга Ковитиди отреагировала на решение «Украинского народного трибунала» в отношении президента Украины Петра Порошенко, сообщает RT.
Трибунал, действующий на территории самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР), приговорил Порошенко к пожизненному заключению.
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«Народ, опаленный гражданской войной Донбасса, принял единственно правильное решение — учредить «Народный трибунал» по расследованию преступлений банды Порошенко», — отметила Ковитиди.
По ее словам, власти Украины должны ответить за все свои «злодеяния против человечества».