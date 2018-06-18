МИД Украины заявил об отсутствии прогресса по вводу миротворцев в Донбасс

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин посчитал, что в данный момент отсутствует прогресс по вводу миротворческих сил на территорию Донбасса, передает РИА «Новости» слова министра из эфира «5 телеканала».

Данное заявление Климкин сделал по итогам переговоров глав внешнеполитических ведомств в формате «нормандской четверки» (Россия, Франция, Украина, ФРГ), которые состоялись 11 июня в Берлине. На них прошло обсуждение, в том числе, возможности ввода миротворцев в регион.

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«О прогрессе говорить не могу. Прогресса нет. Но с другой стороны, мы хотя бы начали серьезно обсуждать тему миротворцев», — сказал Климкин.

Ранее Климкин заявлял, что достижение мира в Донбассе возможно при достижении трех условий.