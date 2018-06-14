Генассамблея ООН осудила действия Израиля в секторе Газа

Генассамблея ООН приняла резолюцию, осуждающую действия Израиля в секторе Газа. Об этом сообщает РИА «Новости».

Документ поддержали 120 стран, восемь проголосовали против, 45 — воздержались. Как отмечается, принятый проект резолюции похож на тот, принятие которого США заблокировали в Совбезе ООН.

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Резолюция требует от Израиля воздержаться от использования «чрезмерной, непропорциональной и неизбирательной» силы против мирных жителей Палестины.

Кроме того, Генассамблея ООН призывает «к оперативным действиям для обеспечения немедленного, прочного и полностью соблюдаемого прекращения огня» в регионе.

Ранее сообщалось, что Палестина обратилась в Международный уголовный суд из-за действий Израиля.