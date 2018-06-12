Трамп пообещал прекратить военные учения у Корейского полуострова

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Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон откажется от совместных с Южной Кореей военных учений у Корейского полуострова, однако не стал называть конкретные сроки. Об этом он сказал в ходе пресс-конференции по итогам саммита в Сингапуре, передает CNN.

Американский президент выразил желание прекратить «военные игры».

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«Я хочу, чтобы наши солдаты вернулись. Я хочу, чтобы они вернулись домой. Но это пока не часть нашей задачи. Я надеюсь, что когда-нибудь это произойдет», — сказал Трамп.

Во вторник, 12 июня, в Сингапуре прошел саммит США – Северная Корея. В отеле «Капелла» на острове Сентоса лидеры стран подписали итоговый документ, который Трамп и Ким Чен Ын назвали «комплексным».

«Газета.Ru» в онлайн-трансляции продолжает следить за событиями после завершения саммита.