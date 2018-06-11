В ДНР предупредили о провокации против делегатов Евросоюза

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Представители министерства госбезопасности самопровозглашенной Донецкой народной республики сообщили, что украинская сторона готовит в Донбассе провокацию, направленную против делегации комитета Евросоюза по вопросам политической безопасности, передает РИА «Новости».

Сообщается, что делегаты от Евросоюза прибудут на территорию Украины по приглашению президента страны Петра Порошенко. Ожидается, что с 13 по 15 июня члены делегации посетят прифронтовые районы, а также Киев с целью изучения гуманитарной ситуации в Донбассе.

Как отметили в ведомстве, украинские силовики планируют сбить из переносного зенитного ракетного комплекса «Игла» вертолет с делегацией для того, чтобы впоследствии обвинить руководство самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.