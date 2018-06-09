Сирийские беженцы из лагеря коалиции пожаловались на голод и перешли в пригород Дамаска

Сотни беженцев покинули контролируемый западной коалицией лагерь «Эр-Рукбан» недалеко от города Тадмор из-за голода и недостатка медикаментов, передает РИА «Новости».

«Мы думали спастись там [в лагере], а в итоге чуть не умерли с голода. Оказалось, там нет ничего, совсем ничего. Понимаете, даже продукты и лекарства нам привозили знакомые из Дамаска, и мы платили за это деньги», — сказала одна из беженцев Матра Рамадан Ходор.

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Она добавила, что беженцы отдали все ценные предметы, которые у них были, чтобы оплатить продукты и медикаменты, которые поступали к ним из сирийского Дамаска.

В лагере «Эр-Рукбан» и на американской базе «Ат-Танф» находились около 60 тыс. беженцев. Боевики создавали препятствия для беспрерывного снабжения обитателей лагеря гуманитарной помощью. В ООН ситуацию в «Эр-Рукбане» называли гуманитарной катастрофой.

Ранее Сирия потребовала от ООН остановить военные преступления коалиции США.