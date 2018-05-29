Сирийские СМИ рассказали об участии США в инсценировке химатак в Сирии

Власти Соединенных Штатов стоят за организацией постановочных химических атак в Сирии, передает государственное сирийское агентство SANA со ссылкой на источник в национальном комитете по ликвидации химоружия.

По данным источника агентства, разведка и военные ведомства США стоят за инсценировкой химических атак в некоторых районах Сирии. Он отмечает, что Соединенные Штаты «подталкивают» своих агентов к использованию химического оружия против «невинных сирийских граждан». Впоследствии, отмечает источник, США обвиняют в данных инцидентах сирийские власти.

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В агентстве добавили, что осуждают «постановочные» химические атаки, а также обвинили Францию и Великобританию в помощи Соединенным Штатам.

Ранее сообщалось, что в Госдепе возложили ответственность за химатаки в Сирии на Россию.