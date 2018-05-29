Израиль согласился на размещение сирийских войск у своей границы
Израиль согласился на размещение сирийских войск у своей северной границы. Об этом сообщил Второй канал израильского телевидения со ссылкой на высокопоставленного чиновника, передает РИА «Новости».
По данным канала, в обсуждении вопроса участвовала Россия.
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«[Договоренности] предусматривают, что армия [президента Сирии Башара] Асада займет позиции у границы с Израилем, а взамен русские пообещают, что там не будет присутствия Ирана и «Хезболлы», — говорится в сообщении.
В то же время, как передает РИА «Новости», замглавы МИД России Михаил Богданов сообщил, что ему ничего не известно об этих договоренностях.
Ранее в Израиле заявили о готовности к превентивным мерам против Ирана.