Израиль согласился на размещение сирийских войск у своей границы

Израиль согласился на размещение сирийских войск у своей северной границы. Об этом сообщил Второй канал израильского телевидения со ссылкой на высокопоставленного чиновника, передает РИА «Новости».

По данным канала, в обсуждении вопроса участвовала Россия.

Реклама

«[Договоренности] предусматривают, что армия [президента Сирии Башара] Асада займет позиции у границы с Израилем, а взамен русские пообещают, что там не будет присутствия Ирана и «Хезболлы», — говорится в сообщении.

В то же время, как передает РИА «Новости», замглавы МИД России Михаил Богданов сообщил, что ему ничего не известно об этих договоренностях.

Ранее в Израиле заявили о готовности к превентивным мерам против Ирана.