Стали известны подробности боя после убийства россиян в Сирии

Министерство обороны России сообщило подробности о бое в сирийской провинции Дейр эз-Зор, который произошел после того, как боевики террористических организаций совершили обстрел артиллерийской батареи сирийских правительственных войск, в результате чего были убиты четверо российских военнослужащих, передает РИА «Новости».



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