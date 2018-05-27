Стали известны подробности боя после убийства россиян в Сирии
Министерство обороны России сообщило подробности о бое в сирийской провинции Дейр эз-Зор, который произошел после того, как боевики террористических организаций совершили обстрел артиллерийской батареи сирийских правительственных войск, в результате чего были убиты четверо российских военнослужащих, передает РИА «Новости».
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«В ходе боя, длившегося около одного часа, военнослужащими уничтожены 43 террориста и шесть автомобилей высокой проходимости с установленным крупнокалиберным вооружением», — говорится в тексте официального сообщения, распространенного оборонным ведомством.
Ранее в Минобороны сообщили о гибели российских военных в Сирии.