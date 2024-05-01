Фанаты «Зенита» и ЦСКА приняли решение не оскорблять друг друга

Объединение болельщиков «Зенита» «Ландскрона» опубликовало заявление, согласно которому фанаты петербургского клуба и московского ЦСКА воздержатся от взаимных оскорблений во время первого матча финала Пути РПЛ Кубка России.

«Фанатскими движениями принято решение о соблюдении нейтралитета и исключении взаимных оскорблений на завтрашнем матче», — указано в сообщении.

Примечательно, что такая акция у клубов проводится не в первый раз. На Суперфинале Кубка России — 2023 фанаты ЦСКА и «Зенита» также решили воздержаться от оскорблений в адрес друг друга.

В рамках Кубка России ЦСКА и «Зенит» первую игру проведут 2 мая в Москве, стартовый свисток прозвучит в 19:15 по московскому времени. Ответный поединок будет сыгран в Санкт-Петербурге 15 мая, начало игры — 20:45 по московскому времени. Игра в рамках 28-го тура чемпионата России состоится также в Санкт-Петербурге и пройдет 11 мая. Стартовый свисток для футболистов будет дан в 19:00 по московскому времени.

«Зенит» возглавляет турнирную таблицу чемпионата России, набрав 50 очков. ЦСКА имеет 38 баллов и идет на восьмом месте.

Ранее ЦСКА опубликовал провокационный ролик к матчам с «Зенитом».