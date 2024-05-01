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Экс-гитарист «Пикника» рассказал о вкладе Тропилло в рок-музыку

Бывший гитарист «Пикника» Савельев назвал Тропилло пионером своего дела

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Global Look Press

Бывший гитарист группы «Пикник» Александр Савельев назвал музыкального продюсера Андрея Тропилло профессионалом и пионером своего дела. Об этом сообщает iz.ru.

Савельев считает, что Тропилло внес большой вклад в развитие рок-музыки в России.

«Если бы не Андрей Тропилло, все могло затянуться на какие-то годы, если не больше, потому что всю музыку первоначально записывал он», — отметил музыкант.

По словам Савельева, у Тропилло было свое музыкальное видение.

«Он же дал народу в России еще западные виниловые пластинки, чего, казалось, вообще никогда не будет», — поделился артист.

1 мая стало известно, что Андрея Тропилло не стало в Финляндии. Об этом сообщила его дочь Полина, которая живет в Санкт-Петербурге.

В конце 1980-х Тропилло был директором Ленинградского отделения фирмы «Мелодия», где неофициально способствовал записи дебютных альбомов известных рок-групп, из-за чего ему пришлось покинуть работу. С начала 1990-х его лейбл «АнТроп» начал официальное существование, на нем выходили альбомы групп The Beatles, Rolling Stones, Led Zeppelin, Black Sabbath, Sonic Youth.

Ранее Александр Скляр поблагодарил Тропилло за все, что он сделал для русского рока.

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