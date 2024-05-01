Тренер «Динамо» сделал признание после поражения от «Спартака»

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка после кубкового матча против «Спартака» заявил, что его команда потерпела поражение из-за легких голов, забитых соперником. Его слова приводит «Газета.Ru».

«Мне тяжело говорить, потому что мне грустно. Я бы уверен, что мы сегодня вернем «Спартаку» должок и сможем поквитаться за три поражения в этом сезоне. Они сделали все правильно, забили два гола и смогли сыграть грамотно. В раздевалке было грустно, потому что мы были близко, всего в одной игре от финала. Проиграли потому что пропустили два простых гола, в матчах с «Пари НН» и «Оренбургом» мы таких ошибок не допускали. Такое бывает, мы могли вернуться в игру, если бы Смолов реализовал выход один на один в конце первого тайма. Это помогло бы эмоционально, и мы бы точно смогли бы что-то забить во втором тайме», — заявил Личка.

Встреча, которая состоялась в Москве на стадионе «ВТБ Арена», завершилась победой красно-белых со счетом 2:0. Счет в этом поединке открыл Александр Соболев на 9-й минуте игры, а окончательный результат установил Михаил Игнатов, отличившийся на 39-й минуте.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию встречи.

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