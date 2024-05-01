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В Германии считают, что ВС РФ прорвали один из фронтов на Украине

Welt: российские войска прорвали фронт под Очеретино благодаря ошибке ВСУ

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Константин Михальчевский/РИА «Новости»

Российские войска прорвали фронт под Очеретино благодаря ошибке Вооруженных сил Украины во время ротации подразделений. Об этом заявил военный корреспондент немецкого телеканала Welt Кристоф Ваннер.

«Очеретино — это место, вокруг которого сейчас, вероятно, идут самые ожесточенные бои в этом конфликте. Несколько дней назад русские использовали ошибку украинцев при попытке ротации войск и прорвали там линию фронта», — заявил Ваннер.

Журналист пояснил, что ошибка украинских подразделений привела к тому, что российские войска уже несколько дней безостановочно продвигаются в этом районе, беря под контроль соседние населенные пункты поблизости от Очеретино.

До этого военный колумнист Bild Джулиан Рёпке заявил, что российская армия после успешного закрепления на позициях и отражения контратак ВСУ продвигается на север от Очеретино к Архангельскому.

Ранее генерал Кривонос рассказал, к чему приведет потеря ВСУ Очеретино.

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