Российские войска прорвали фронт под Очеретино благодаря ошибке Вооруженных сил Украины во время ротации подразделений. Об этом заявил военный корреспондент немецкого телеканала Welt Кристоф Ваннер.

«Очеретино — это место, вокруг которого сейчас, вероятно, идут самые ожесточенные бои в этом конфликте. Несколько дней назад русские использовали ошибку украинцев при попытке ротации войск и прорвали там линию фронта», — заявил Ваннер.

Журналист пояснил, что ошибка украинских подразделений привела к тому, что российские войска уже несколько дней безостановочно продвигаются в этом районе, беря под контроль соседние населенные пункты поблизости от Очеретино.

До этого военный колумнист Bild Джулиан Рёпке заявил, что российская армия после успешного закрепления на позициях и отражения контратак ВСУ продвигается на север от Очеретино к Архангельскому.

Ранее генерал Кривонос рассказал, к чему приведет потеря ВСУ Очеретино.