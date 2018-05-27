Израиль нанес удар по сектору Газа

Армия Израиля нанесла авиаудар по объектам ХАМАС в секторе Газа. Об этом сообщается в твиттере израильских ВВС.

«Истребители израильской армии поразили военные объекты ХАМАС в южной части сектора Газа», — говорится в сообщении.

Как отмечается, удар был нанесен в ответ на пересечение границы и попытку нанести ущерб пограничной инфраструктуре.

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Информации о погибших или пострадавших пока не поступало.

Ранее сообщалось, что ВВС Израиля нанесли удары по подземной инфраструктуре ХАМАС в северной части сектора Газа.

Как отмечалось, удары были нанесены в ответ на поджог военного поста на территории Израиля.