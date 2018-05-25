МИД: выход США из иранской сделки лишает Вашингтон оговоренных в ней прав

Выход США из Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе по факту лишает американскую сторону всех прав по этой сделке, заявили в Министерстве иностранных дел России, передает РИА «Новости».

«Участниками выражено общее глубокое разочарование в связи с односторонним и необоснованным решением Вашингтона о выходе из СВПД. Российская делегация также подчеркнула, что подобный шаг является существенным нарушением всеобъемлющих договоренностей по иранской ядерной программе, а также резолюции СБ ООН 2231 (2015) и по факту лишает США всех прав в контексте СВПД. Были предметно обсуждены последствия американского решения с точки зрения дальнейшей полноценной реализации всех аспектов договоренности», — заявили в министерстве.

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В свою очередь, в ведомстве подтвердили полную приверженность России выполнению взятых на себя обязательств в рамках СВПД.

Ранее верховный лидер Ирана выдвинул условия для сохранения ядерного соглашения.