СМИ сравнили российский танк «Армата» с американским «Абрамсом»

Эксперты смоделировали танковое сражение под Калининградом и сравнили боевую мощь Т-14 на базе универсальной гусеничной платформе «Армата» и американского «Абрамса». Статья опубликована в журнале National Interest.

В журнале предположили ситуацию, которая могла бы произойти в 2020-х годах: непреднамеренное столкновение российских и американских сухопутных войск под Калиниградом.

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В издании полагают, что в это время основными американскими танками США станут «Дженерал Дайнэмикс» M1A2 SEP v.4 «Абрамс», а на вооружении в российских войсках будут танки Т-72Б3М, Т-80БВМ, Т-90М и Т-14 «Армата».

Капитан швейцарских вооруженных сил Штефан Бюлер посчитал, что танки «Армата» выигрывают у американских «Абрамсов» или немецких «Леопардов 2» в маневренности: российский танк не уступает им по мощности, но при этом меньше весит.

Бюлер полагает, что у танков США более совершенные системы слежения, однако он отметил, что они относительно слабы на всех танках. По его мнению, это является «ахиллесовой пятой» данного вида вооружения.

Ранее в National Interest сравнивали американский F-22 с российским Су-57.