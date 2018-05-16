Путин: корабли с «Калибрами» будут нести постоянную вахту в Средиземном море
Корабли ВМФ России с крылатыми ракетам «Калибр» будут нести постоянную вахту в Средиземном море. Об этом заявил президент России Владимир Путин на военном совещании, передает РИА «Новости».
По его словам, в текущем году запланировано 102 похода кораблей и подводных лодок.
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«В связи с сохраняющейся угрозой вылазок международных террористов в Сирии в Средиземном море наши корабли с крылатыми ракетами «Калибр» будут нести постоянную боевую вахту», — сказал Путин.
Президент подчеркнул, что практика дальних морских походов, учений и тренировок должна быть продолжена.
Ранее в Минобороны заявили, что Россия создала группировки носителей крылатых ракет большой дальности на каждом стратегическом направлении.