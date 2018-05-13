Южная Корея приветствует закрытие полигона КНДР
Правительство Южной Кореи приветствует закрытие ядерного полигона в Северной Корее, передает Reuters со ссылкой на официального представителя президента Южной Кореи.
«Это свидетельствует о том, что они готовы сдержать свое обещание данное на межкорейском саммите», — добавил представитель.
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Ранее президент США Дональд Трамп приветствовал закрытие ядерного полигона в Северной Корее.
По его словам, это «очень умный и любезный жест».
Также сообщалось, что министерство иностранных дел Северной Кореи заявило, что церемония закрытия ядерного полигона назначена на день между 23 и 25 мая.