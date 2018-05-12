В Минобороны прокомментировали сближение самолетов России и США около Аляски

Российские ракетоносцы Ту-95МС и противолодочные самолеты Ту-142 проводили плановый полет над нейтральными водами, в течение 40 минут их сопровождали два истребителя ВМС США. Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

«Стратегические ракетоносцы Ту-95МС Воздушно-космических сил и дальние противолодочные самолеты Ту-142 Военно-морского флота 11 мая успешно выполнили плановый полет над нейтральными водами акваторий Северного Ледовитого океана, Берингова и Охотского морей <...> На отдельном участке маршрута, не приближаясь ближе 100 метров, самолеты ВКС России, осуществлявшие полет по маршруту патрулирования, в течение 40 минут сопровождали два истребителя F-22 ВВС США», — сказал Конашенков.

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Он отметил, что все полеты российской авиации выполняются в соответствии с международными нормами, без нарушения границ других государств.

Ранее в США заявили о перехвате двух российских бомбардировщиков у берегов Аляски.