В ЕС выступили в защиту ядерной сделки с Ираном
Глава дипломатии Евросоюза (ЕС) Федерика Могерини призвала сохранить нынешнюю ядерную сделку с Ираном, так как считает ее работоспособной, передает РИА «Новости».
«В тот момент, когда все не ладится, рациональность, спокойствие и предсказуемость, уважение, диалог больше всего необходимы во избежание самых неблагоприятных сценариев, для предотвращения распространения конфликтов, сдерживания напряженности, для сохранения того, что еще работает, что мы и намерены делать в случае иранской сделки», — заявила Могерини во врем выступления во Флоренции.
Она добавила, что Европейский союз продолжит придерживаться иранской ядерной сделки, несмотря на решение США разорвать данное соглашение. Могерини подчеркнула, что это многостороннее соглашение и выход одной страны не разрушит сделку.
Ранее Могерини называла иранскую ядерную сделку «одним из величайших достижений дипломатии».