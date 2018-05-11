В ЕС выступили в защиту ядерной сделки с Ираном

Глава дипломатии Евросоюза (ЕС) Федерика Могерини призвала сохранить нынешнюю ядерную сделку с Ираном, так как считает ее работоспособной, передает РИА «Новости».

«В тот момент, когда все не ладится, рациональность, спокойствие и предсказуемость, уважение, диалог больше всего необходимы во избежание самых неблагоприятных сценариев, для предотвращения распространения конфликтов, сдерживания напряженности, для сохранения того, что еще работает, что мы и намерены делать в случае иранской сделки», — заявила Могерини во врем выступления во Флоренции.

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Она добавила, что Европейский союз продолжит придерживаться иранской ядерной сделки, несмотря на решение США разорвать данное соглашение. Могерини подчеркнула, что это многостороннее соглашение и выход одной страны не разрушит сделку.

Ранее Могерини называла иранскую ядерную сделку «одним из величайших достижений дипломатии».