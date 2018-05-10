Иран нанес ракетный удар по позициям Израиля

Иранские вооруженные силы в Сирии совершили ракетную атаку по позициям израильских войск на Голанских высотах, передает Reuters со ссылкой на военных Израиля.

Израильские военные сообщают, что некоторые ракеты попали в цель, другие были перехвачены. Они добавили, что был нанесен ответный удар.

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Газета Haaretz также сообщает, что всего со стороны иранских сил «Аль-Кудс» было запущено около 20 ракет.

Ранее сообщалось, что на границе Израиля и Сирии сработала воздушная тревога.

«Тревога прозвучала на Голанских высотах. Обстоятельства выясняются», — заявили военные.

Предполагалось, что тревога могла свидетельствовать о ракетной атаке с территории Сирии.