Израиль перевел войска в состояние повышенной боеготовности из-за Ирана
Израильское руководство проинструктировало местные власти в районе Голанских высот, где была зафиксирована «необычная активность» иранских сил в Сирии, передает Reuters.
Местным властям было, в частности, поручено открыть бомбоубежища и перевести средства противовоздушной обороны в состояние повышенной боевой готовности.
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Сообщается, что силы армии обороны Израиля также были переведены в повышенную готовность.
Ранее в Кремле заявили о неизбежности «пагубных последствий» при изменении соглашения с Ираном.
«Газета.Ru» ведет текстовую трансляцию выступления американского президента, в котором он объявил о выходе из иранской ядерной сделки.