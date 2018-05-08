Израиль перевел войска в состояние повышенной боеготовности из-за Ирана

Израильское руководство проинструктировало местные власти в районе Голанских высот, где была зафиксирована «необычная активность» иранских сил в Сирии, передает Reuters.

Местным властям было, в частности, поручено открыть бомбоубежища и перевести средства противовоздушной обороны в состояние повышенной боевой готовности.

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Сообщается, что силы армии обороны Израиля также были переведены в повышенную готовность.

Ранее в Кремле заявили о неизбежности «пагубных последствий» при изменении соглашения с Ираном.

«Газета.Ru» ведет текстовую трансляцию выступления американского президента, в котором он объявил о выходе из иранской ядерной сделки.