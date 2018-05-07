В Совбезе ООН назвали срок получения доклада ОЗХО по химатаке в Сирии

Постоянный представитель Польши при ООН Жоанна Вронецка заявила, что доклад экспертов ОЗХО по предполагаемой химической атаке в сирийской Думе может быть рассмотрен в Совете безопасности ООН через две недели, передает РИА «Новости».

«Миссия ОЗХО завершила работу на месте, и теперь мы ждем доклада через две недели», — сказала Вронецка.

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Ранее сообщалось, что эксперты ОЗХО завершили работу в Думе. Отмечалось, что взятые там образцы были доставлены в лабораторию, анализ образцов займет не менее трех-четырех недель. В организации добавили, что не могут сообщить о сроках подготовки доклада по результатам анализа.

Также ранее Россия, Турция и Иран потребовали от ОЗХО расследований сообщений о химатаках в Сирии.