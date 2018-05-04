Вашингтон перестал финансировать сообщившую о химатаке в Сирии группу

Американская администрация приняла решение о заморозке финансирования неправительственной организации «Белые каски», участников которой Министерство иностранных дел России обвиняет в распространении постановочного видео о якобы химической атаке в Сирии. Об этом передает телеканал CBS.

«Наши встречи в марте были очень позитивными. Были даже заявления со стороны официальных лиц о долгосрочных обязательствах вплоть до 2020 года. Не было, во всяком случае, предложений о прекращении поддержки», — прокомментировал ситуацию лидер организации.

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Сообщается, что в последние недели власти США приняли решение о пересмотре структуры бюджета группы, треть которого составляют средства, предоставляемые американским руководством. Решение о продолжении финансирования должно быть принято до 15 апреля, иначе оно будет отозвано.

Ранее источник в спецслужбах Сирии рассказал о планах США по организации провокации.