Группа военных кораблей НАТО вошла в Черное море

В Черное море вошли корабли второй постоянной военно-морской группы НАТО, сообщает украинской издание «Думская».

Отмечается, что флагман соединения — британский ракетный эсминец HMS Duncan. Также в состав группы входят фрегаты ВМС Испании SPS Victoria, ВМС Турции TCG Gemlik, ВМС Германии FGS Bayern и еще несколько кораблей.

Ранее сообщалось, что НАТО усиливает свою группировку в черноморском регионе. Альянс направил для патрулирования района несколько многоцелевых истребителей четвертого поколения Eurofighter Typhoon.

По словам представителей пресс-центра Королевских воздушных сил Британии, перед военными летчиками поставили задачу бороться с «потенциальной агрессией», которая, как считают в НАТО, исходит от России. Подробнее читайте в материале «Газеты.Ru».

Standing #NATO Maritime Group 2 entered the #BlackSea yesterday and welcomed two new members to the group - Romanian Frigate ROS Regele Ferdinand and Bulgarian frigate BGS Drazki | #WelcomeAboard pic.twitter.com/XHs8viZhwh