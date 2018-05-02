Южная Корея пообещала оставить американских солдат в случае мира с КНДР

Американская армия сохранит свое присутствие в Республике Корея, даже если стране удастся подписать мирный договор с КНДР, передает агентство «Ренхап» заявление южнокорейского президентского офиса.

«Позиция правительства состоит в том, что военные силы США в Корее играют роль посредника между крупными странами, такими как Китай и Япония, которые окружают страну. Этим государство объясняет необходимость присутствия вооруженных сил США», — приводятся слова представителя президента Южно Кореи Мун Чжэ Ина.

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По данным агентства, в данный момент на территории страны находятся 28,5 тыс. американских солдат.

Ранее Мун Чжэ Ин попросил ООН проконтролировать сворачивание ядерной программы КНДР.