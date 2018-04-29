В ДНР заявили о гибели двух человек после обстрелов ВСУ

Представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики заявил, что после обстрела Вооруженных сил Украины (ВСУ) погибли двое мирных жителей, передает его заявление РИА «Новости».

«В результате минометного обстрела со стороны ВСУ получили ранения, несовместимые с жизнью, двое мирных жителей 1951 и 1955 годов рождения. Кроме того, в результате обстрелов из гранатометов, снайперского и стрелкового оружия со стороны ВСУ ранения получили двое мирных жителей», — сказал представитель ДНР в Совместном центре контроля и координации за прекращением огня.

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Также он отметил, что в результате обстрелов 10 домов получили повреждения.

Ранее в самопровозглашенной Луганской народной республике заявили о семи обстрелах со стороны ВСУ.