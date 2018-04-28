Лавров: Россия, Турция и Иран должны помочь Сирии зачистить террористов

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о том, что Россия, Иран и Турция должны помочь властям Сирии закончить зачистку страны от террористов, передает РИА «Новости».

«Я уверен, что сегодня нам необходимо помочь сирийцам завершить зачистку страны от террористов. И все мы помогаем сирийскому правительству, чтобы это поскорее произошло, возвести мосты национального примирения и восстановить разрушенное», — сказал Лавров.

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Он также выразил уверенность в том, что Россия, Турция и Иран искренне заинтересованы в сохранении Сирии как единого государства,в котором этнические и конфессиональные группы получат равные права и смогут жить в мире.

Ранее глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил, что США пока не станут выводить свои войска из Сирии, так как боевики «Исламского государства» усиливают свои операции.

«Исламское государство» - террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.