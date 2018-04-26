В минобороны США прокомментировали показанные в Москве обломки «Томагавков»

В Пентагоне прокомментировали показанные Генштабом России обломки крылатых ракет, которые были выпущены по Сирии силами коалиции, сообщает CNBC.

Официальный представитель военного ведомства США Эрик Паон назвал это «очередным примером российской дезинформационной кампании».

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«Мы не видели никаких доказательств, кроме заявлений, сделанных российским государственным СМИ, что их утверждения верны», — прокомментировал Паон.

Ранее сообщалось, что в Москве начали изучать сбитые в Сирии «умные» ракеты. Речь идет о частях ракет морского базирования «Томагавк», а также о крылатых ракетах воздушного базирования SCALP и Storm Shadow, выпущенных Великобританией и Францией.