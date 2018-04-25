Макрон назвал условие для вывода войск из Сирии

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что разделяет позицию США о том, что войска из Сирии надо вывести после разгрома террористической организации «Исламское государство». Об этом сообщает РИА «Новости».

Об этом он сказал на встрече со студентами Университета Джорджа Вашингтона в США.

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«Ваш президент сказал, что он завершит участие сил США (в Сирии), как только война с ИГ будет закончена. Мы придерживаемся той же позиции», — сказал Макрон.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы вывести войска из Сирии.

По его словам, это произойдет «относительно скоро».

«Исламское государство» — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.