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«Совкомфлот» дал патриотические названия танкерам, попавшим под санкции США

«Совкомфлот» переименовал попавшие под санкции США танкеры в честь городов РФ

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Виталий Тимкив/РИА «Новости»

«Совкомфлот» переименовал часть своих танкеров, которые попали под санкции США, в честь российских городов. Об этом пишет Bloomberg.

Так, Columbus превратился в Kemerovo, Bravo — в Belgorod, Captain — в Kaliningrad, а Creation — в Krasnoyarsk. Кроме того, танкеры сменили флаги с габонских на российские.

Танкеры часто меняют названия после попадания под санкции, чтобы их было сложнее идентифицировать. В данном же случае смена наименований была показательной, отмечает издание.

На данный момент в черном списке американского минфина числится 21 танкер «Совкомфлота». При этом российская компания остается крупнейшим в мире владельцем танкеров класса «Афрамакс», каждый из которых способен перевозить около 700 тыс. баррелей нефти.

В начале апреля сообщалось о приостановке добычи газа на «Арктик СПГ-2» из-за проблем с отгрузкой на фоне санкций.

Ранее Индия одобрила четырех российских страховщиков для покрытия морских грузов.

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