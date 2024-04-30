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Машина с двумя детьми ушла под воду в Нижегородской области

Mash: в Нижегородской области машина с детьми ушла под воду на переправе

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Телеграм-канал «Ni Mash»

В Нижегородской области машина с четырьмя взрослыми и двумя детьми ушла под воду на переправе. Об этом сообщает Telegram-канал Ni Mash.

По информации Telegram-канала, инцидент произошел в Павловском районе. Водитель легкового автомобиля, в котором помимо него находились еще трое взрослых и двое детей, решил рискнуть. Он попытался проскочить переправу, которая две недели назад на 1,5 метра ушла под воду — мероприятие не увенчалось успехом.

Автомобиль не смог проехать затопленный участок и встал на месте, машину начало затапливать. Все шестеро человек, находившиеся внутри, смогли выбраться на крышу. Позже их эвакуировали спасатели, сообщает Telegram-канал Ni Mash.

Отмечается, что никому из находившихся в автомобиле в момент инцидента людей в результате не потребовалась медицинская помощь. Прочие детали и обстоятельства не уточняются.

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