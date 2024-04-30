«Побеждать, а не участвовать»: Тарасова о поездке россиян на Олимпиаду

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова дала наставление российским спортсменам, которые собираются ехать на летние Олимпийские игры — 2024 в нейтральном статусе. Ее слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Побеждать. Для меня важно побеждать, а не участвовать. Для чего тогда ехать? Если кому-то интересно участие, мне интересна победа», — заявила Тарасова.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им необходимо выполнить ряд требований и пройти квалификацию.

В МОК сообщили, что российские атлеты для участия в Олимпийских играх в Париже будут обязаны подписать обновленные условия участия, в которых содержится обязательство уважать Олимпийскую хартию, включая «мирную миссию олимпийского движения». Некоторые из российских спортивных федераций уже отказались от поездки на Игры (гимнасты, гребцы).

Летние Олимпийские игры — 2024 пройдут в столице Франции с 26 июля по 11 августа.

Ранее Ирина Винер заявила, что российскую гимнастику пытаются уничтожить.