Малогабаритное жилье начало дешеветь в России

Цены на малогабаритное жилье — однокомнатные квартиры и квартиры-студии площадью до 32 кв.м — начали снижаться в ряде российских городов, включая Москву, после роста в начале 2023 года. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные федерального портала «Мир квартир».

Наибольшее падение стоимости квадратного метра малогабаритного жилья за четыре месяца текущего года отмечено в Магнитогорске (-2,5%), Архангельске (-2,1%) и Москве (-1,6%). Снижение цен также зафиксировано во Владивостоке (-1,6%) и городах Московской области (-1,3%).

«В среднем по всем городам за четыре месяца 2023 года квадратный метр малогабаритных квартир подорожал на 1,8%, до 121 638 рублей. Но в ряде городов уже началось плавное снижение цен», — отмечается в исследовании.

Всего удешевление малогабаритного жилья произошло в 19 из 70 исследованных городов. В остальных 50 наблюдался рост цен, максимальный в Сочи (+8,2%), Грозном (+7,8%), Краснодаре (+6,7%), Кургане (+6,3%) и Томске (+5,8%).

По словам гендиректора «Мир квартир» Павла Луценко, в 2023 году предложение малогабаритных квартир в большинстве городов сокращалось на фоне роста цен. Однако сейчас наметился обратный тренд — цены начали снижаться из-за достижения потолка на фоне недоступной ипотеки.

«Это значит, что цены на вторичном рынке в отсутствие доступной ипотеки достигли своего пика и начали снижение, и это коснулось даже такого востребованного продукта, как квартиры-студии и небольшие однушки. Не исключено, что этот процесс будет продолжаться, пока ставки по ипотеке не начнут снижаться», — пояснил Луценко.

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