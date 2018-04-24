В штабе ВМС Франции заявили о сближении российских самолетов с французскими кораблями

Глава штаба ВМС Франции адмирал Кристоф Празюк заявил, что за последние восемь месяцев российские самолеты восемь раз приближались к французским военным кораблям, передает РИА «Новости».

«В течение последних восьми месяцев действия такого типа производились восемь раз», — сказал Празюк.

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По его словам, речь идет о французском фрегате, пришвартованном у берегов Сирии.

Ранее сообщалось, что разведку у границ России за прошедшую неделю вели 18 самолетов. Также ранее президент России Владимир Путин заявил о наращивании военного потенциала НАТО у российских границ. Президент также подчеркнул, что граница страны должна оставаться хорошо защищенной и максимально прозрачной.