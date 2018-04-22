В Госдуме отреагировали на заявление Макрона о планах Запада остаться в Сирии

Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа отреагировал на заявление французского президента Эммануэля Макрона, который рассказал о намерении западных стран остаться на сирийской территории после уничтожения ИГ. Об этом сообщает RT.

«Эти страны собираются находиться на территории независимого государства без просьбы законного правительства. Цель их понятна — создать дестабилизацию и управляемый хаос в регионе. Эти задачи стоят перед американцами и их союзниками, и они любым путем попытаются их исполнить», — заявил Чепа.

Реклама

Он добавил, что в Сирии и на Западе по-разному представляют себе будущее страны.

«Новая Сирия в понятии сирийцев — это восстановление экономики. А США и их союзники ни одного шага не сделали навстречу сирийскому народу, чтобы помочь выйти из той гуманитарной катастрофы, в которой он находится», — добавил Чепа.

Ранее Макрон заявил, что США и другие союзники будут играть «очень важную» роль в восстановлении Сирии после окончания войны против ИГ. При этом политик подчеркнул, что определять будущее страны будет сирийский народ.

«Исламское государство» (ИГ) — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.